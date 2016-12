Sardegna, ucciso un allevatore

Un allevatore di 33 anni, Simone Piras, è stato ucciso in un agguato nelle campagne di Gairo, in Ogliastra. Secondo le prime informazioni, il killer lo avrebbe colpito alla testa con diversi pallettoni sparati con un fucile. Sul posto i carabinieri della compagnia di Jerzu. L'ultimo omicidio in paese risale a cinque mesi fa, vittima un giovane di 27 anni, Massimiliano Langiu.