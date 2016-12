Sardegna, ritrovato il leopardo fuggito da una gabbia di uno zoo privato

E' stato ritrovato il leopardo di tre anni, ospitato in un parco animali privato nelle campagne fra Guspini e Montevecchio, nella provincia del Medio Campidano, in Sardegna, riuscito a fuggire dalla sua gabbia domenica pomeriggio. Dopo aver saltato la recinzione dello zoo, l'animale si è allontanato velocemente nella vegetazione. E' stato individuato a due chilometri dal parco animali.

L'animale era rinchiuso all'interno dell'Odry Zoo, parco di proprietà di Marino Nonnis, 49 anni, che ospita una decina di felini tra pantere, leopardi, tigri del Bengala e siberiane e leoni. Non è la prima volta che dal parco scappano animali pericolosi. Come riporta l'Unione Sarda, nel 2012 si erano perse le tracce per alcune ore di altri due leopardi.



E' stato lo stesso titolare dello zoo ad avvistare il felino semi addormentato. Si è avvicinato e l'animale ha cercato una prima volta di allontanarsi nuovamente rimanendo, però, impigliato in una rete metallica. Nonnis lo ha nuovamente raggiunto e parlandogli pacatamente lo ha preso e gli ha messo un guinzaglio. Poi, sempre con la massima tranquillità, lo ha riportato allo zoo e rinchiuso in gabbia con la presenza di agenti del Corpo forestale e dei carabinieri.