Sardegna: festa di nozze finisce con un colpo di pistola, dieci feriti e l'arrivo dei carabinieri

La festa di nozze si conclude con un colpo di pistola sparato a terra e l'arrivo dei carabinieri. E' accaduto alle quattro del mattino di domenica in una sala di ricevimento sulla spiaggia di Pistis, nel litorale di Arbus, provincia del Medio Campidano, in Sardegna. A cena ultimata, scoppia una rissa tra invitati degli sposi e personale di sala per una parola di troppo. L'intervento armato del titolare del locale poteva trasformare la lite in tragedia.