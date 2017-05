Sardegna, 278 Comuni stanno sparendo In molti centri manca anche il medico

Bassa natalità, giovani che fuggono e disoccupazione. Queste alcune delle cause che stanno provocando lo spopolamento di tanti piccoli centri della Sardegna. In tutto, nell'entroterra dell'isola sono 278 i Comuni che rischiano di scomparire nei prossimi cinquant'anni. E' il caso, per esempio, di Cheremule (Sassari), dove stanno venendo a mancare anche i servizi essenziali. Come il medico, dove il dottore è un pendolare e l'ambulatorio apre tre volte a settimana.