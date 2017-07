Sardegna, 15enne travolta da onda mentre si fa un selfie: morta

Tragedia in Sardegna a Costa Paradiso, a Trinità d'Agultu, in Gallura. Una ragazza ungherese di 15 anni è stata travolta da un'onda ed è morta annegata. L'adolescente si stava facendo un selfie con la zia su una roccia a picco sul mare ed è stata investita da un'ondata alta sette metri che l'ha trascinata in acqua. Per lei non c'è stato nulla da fare.