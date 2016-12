Rossella Urru ed Enric Gonyalons sposi All'altare i due compagni di prigionia

Hanno condiviso la terribile esperienza del rapimento e adesso vogliono condividere la vita intera. Si sposano infatti Rossella Urru ed Enric Gonyalons. L'italiana e lo spagnolo erano stati sequestrati mentre si trovavano in Algeria per una missione umanitaria e per 270 giorni erano rimasti rinchiusi insieme in una prigione del Mali.

I due innamorati andranno all'altare sabato in Sardegna, a Samugheo, come racconta la "Stampa". Era il 22 ottobre 2011 quando i due volontari, che lavoravano per due associazioni internazionali diverse ma per la stessa missione umanitaria nel campo profughi Saharawi, nel deserto algerino, furono sequestrati al termine di una violenta sparatoria. Con Rossella ed Enric era stata rapita anche una terza persona, Ainhoa Fernandez de Rincon, avvocato spagnolo. Per loro cominciava un incubo che si sarebbe concluso soltanto il 18 luglio 2012.



Dopo la liberazione le foto hanno sempre ritratto insieme, abbracciati, i tre protagonisti della brutta storia, e subito si sussurrò che Rossella ed Enric erano già legati da un sentimento molto profondo.



Oggi Rossella continua a lavorare nella cooperazione internazionale e in paese più o meno tutti l'hanno vista con il suo fidanzato ed ex compagno di prigionia. Una brutta storia che oggi ha il più bello dei finali.