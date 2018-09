Raccoglie petardo durante una partita, bambino in coma a Cagliari

Un bambino di 10 anni di Silago, nel Sassarese, è ricoverato in coma all'ospedale Marino di Cagliari dopo essere rimasto ferito raccogliendo un petardo inesploso durante una partita di calcio. Il quadro clinico del bambino è gravissimo: è già stato sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione delle dita, e si attendono gli altri accertamenti medici per decidere come procedere.