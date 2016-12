Palermo, Gdf: maxi sequestro beni alla famiglia Brancato

Beni e denaro per oltre sei milioni di euro sono stati sequestrati dalle fiamme gialle alla famiglia di Ezio Brancato, socio di Vito Ciancimino in alcune società a Palermo. Un sequestro è avvenuto nel Principato di Andorra, dove sono stati trovati depositi per quasi un milione e quattrocentomila euro, oltre a cassette di sicurezza che contenevano 90mila euro in contanti e gioielli per un valore di circa 70mila euro.