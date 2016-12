20:51 - Una donna di 75 anni, Maria Mastrocinque, è stata ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale San Martino per un grave trauma cranico riportato in un incidente stradale avvenuto a Oristano. La donna è stata travolta da un Citroen C3 mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Sul luogo è subito intervenuto il 118 che ha portato la donna nel Pronto soccorso dell'ospedale.