Operazione antidroga a Cagliari

Controlli della Polizia di Stato in tutti i quartieri cagliaritani contro lo spaccio. Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrate oltre 50 dosi fra eroina e cocaina già pronte per essere destinate allo spaccio. Tutti e tre sono finiti ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.