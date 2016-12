Omicidio nelle campagne di Sassari: è il secondo oggi in Sardegna

Una persona è stata uccisa nelle campagne di Ittireddu, in provincia di Sassari. Al momento non è stata resa nota l'identità della vittima, né come è avvenuto il delitto, il secondo di oggi in Sardegna, dopo l'uccisione di un allevatore di 47 anni a Busachi (Oristano). Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Sassari, che per il momento mantengono il più stretto riserbo.