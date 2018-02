Olbia, vuole intitolare una scuola alla madre dell'emiro del Qatar: bufera sul sindaco

Intitolare una scuola alla madre dell’emiro del Qatar , come gesto di riconoscenza per gli investimenti della famiglia reale in Sardegna . La proposta del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi , si è scontrata con reazioni ampiamente negative da parte dei concittadini. In molti chiedono che la scuola, distrutta nell’alluvione del 2013 e ricostruita con donazioni da tutta Italia, sia intitolata alle vittime del disastro.

L’idea del sindaco è stata sottoposta a un sondaggio online del sito di informazione locale Olbia.it: l’esito è stato largamente sfavorevole a Nizzi, e si è accompagnato a critiche sui social network. Il sindaco ha reagito escludendo il sito dalle comunicazioni ufficiali del comune, provocando così l’indignazione di Assostampa e Ordine dei giornalisti regionale. I consiglieri comunali di opposizione si sono imbavagliati in aula per protesta.



Una parte dell’opinione pubblica ritiene che sarebbe più giusto dedicare la scuola a Morgana Giagoni ed Enrico Mazzoccu, i due bimbi di 2 e 3 anni travolti e uccisi dal ciclone Cleopatra il pomeriggio del 18 novembre 2013, mentre rientravano a casa.



Il sindaco ha lanciato la proposta di intitolare la ex scuola “Maria Rocca” a Sheikha Mozah bint Nasser al-Missned durante la visita dell'ambasciatore del Qatar, in Gallura per fare il punto sui lavori dell'ospedale Mater Olbia. Nell’ospedale, l’emirato dovrebbe investire un miliardo di euro, e pochi giorni fa il Qatar ha annunciato un nuovo piano industriale per la compagnia aerea Meridiana.