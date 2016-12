Olbia, violentata da padre e zio

Per mesi è stata violentata e segregata in casa dal padre e dallo zio: è successo a una giovane donna poco più che maggiorenne che è stata liberata grazie all'intervento degli agenti del commissariato di Olbia. I poliziotti si sono attivati a seguito della richiesta di aiuto lanciata dalla vittima stessa. Ora la ragazza si trova in una "casa protetta" mentre i due aguzzini, un 44enne sassarese e un 52enne nuorese, sono stati arrestati.