Olbia, squalo preso all'amo: soccorso dai bagnanti, riprende il largo

Una mattinata assolata in Sardegna è stata movimentata da un particolare salvataggio. Uno squalo è stato salvato da un gruppo di bagnanti sulla spiaggia del Liscia, a Porto Tollo, in provincia di Olbia Tempio. Alcune persone si erano accorte che era rimasto impigliato a un amo. Senza pensarci due volte sono intervenute e sono riuscite ad immobilizzarlo per qualche istante, giusto il tempo di estrarre l'amo, che aveva conficcato nella guancia. Lo squalo ha potuto così riprendere il largo tra gli applausi dei turisti. Tutta la scena è stata ripresa con i telefonini.