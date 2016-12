Olbia, musulmana si converte al cristianesimo: picchiata dal suocero

Un bosniaco di 52 anni, Hego Adzovic, è stato arrestato per aver ferito la nuora di 22 anni colpevole di aver abbandonato l'islam per diventare cristiana. La ragazza è stata ferita con forbici e un coltello sotto gli occhi del marito. Tra le sue "colpe" c'era anche quella di aver battezzato il figlio maschio di un anno e mezzo. La giovane rom, anche lei bosniaca, è finita in ospedale nei giorni scorsi dopo l'ennesima aggressione.