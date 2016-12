Olbia, la banca sbaglia e gli dà mille euro di troppo: operaio denunciato

Per un errore del cassiere ha incassato mille euro in più rispetto alla cifra indicata sull'assegno, ma avrebbe fatto finta di nulla portandosi a casa l'inaspettato malloppo. Ora è stato denunciato per appropriazione indebita. E' successo a Budoni, in provincia di Olbia. A scoprire l'errore la stessa banca che, a fine giornata, registrando un ammanco proprio di mille euro, si è rivolta ai carabinieri.