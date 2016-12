Olbia, gatto ucciso in una lavatrice

09:13 - E' stato buttato in una lavatrice come se fosse un vecchio straccio ed è morto, dopo che una persona senza scrupoli e senza cuore ha avviato il lavaggio completo. E' morto così il gatto Pato, un micio rosso che viveva a Golfo Aranci, in Sardegna. Il proprietario ha presentato denuncia ai carabinieri. Ora si cerca di risalire all'autore del gesto che ha usato per uccidere il povero animale una lavatrice comune di un residence alle porte del paese.

Come riporta l'edizione di Olbia del quotidiano La Nuova Sardegna, sabato sera il gatto non aveva fatto ritorno a casa. "Domenica mattina una donna che abita nello stesso residence si è svegliata ed è andata a utilizzare la lavatrice, un elettrodomestico in comune con il resto dei residenti nel condominio. Ma una volta arrivata davanti alla lavatrice ha fatto la terribile scoperta".



Nei mesi scorsi diversi residenti hanno denunciato simili episodi di maltrattamenti verso gli animali. Allo stesso Pato, poco tempo fa, qualcuno aveva anche tagliato i baffi.