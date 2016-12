Olbia, feto di tre mesi trovato in una lavanderia: era tra la biancheria di un ospedale

Un feto di circa tre mesi è stato ritrovato tra la biancheria sporca recapitata in una lavanderia industriale di Olbia che lavora per ospedali, ristoranti, alberghi. Durante il suo lavoro, tra le lenzuola e gli asciugamani provenienti dall'ospedale di Nuoro una dipendente ha rinvenuto un feto umano, dando subito l'allarme. La Asl nuorese ha già avviato un'indagine interna per stabilire la dinamica dell'accaduto.