Olbia, donna morta cadendo da quinto piano hotel: compagno indagato

Un 44enne di Olbia è stato iscritto nel registro degli indagati per la morte della compagna, la 39enne polacca Magdalena Monika Jozwiak, precipitata giovedì mattina dal quinto piano di un hotel nella città sarda. L'inchiesta dovrà stabilire se si sia trattato di suicidio, incidente od omicidio: per ora nei confronti dell'uomo, giardiniere e manutentore, non c'è un'accusa precisa, ma le testimonianze raccontano di urla e rumori prima della caduta.