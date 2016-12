Olbia, cerca di recuperare tender barca in tempesta: muore su scogli

Tragedia in mare nelle acque sarde di Capo Testa, nel comune di Santa Teresa di Gallura. Una barca a vela di 12 metri da un gruppo di 8 persone di probabile nazionalità Ceca ha gettato l'ancora nella rada di Baia Santa Reparata per proteggersi dal forte vento di maestrale. Dalla barca si è sganciato il tender e due marinai si sono lanciati in acqua per tentare di recuperarlo. Uno dei due è stato scaraventato dalle onde sugli scogli, perdendo la vita.