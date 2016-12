Ogliastra, strangola la moglie e poi si toglie la vita impiccandosi in casa

Un uomo, Vincenzo Usai, 72 anni, ha strangolato la moglie Luigia Carrogu, 77 anni, a Lanusei, in Ogliastra, e poi si è tolto la vita impiccandosi in casa. Polizia e personale medico del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due coniugi. Gli investigatori stanno cercando di far luce sulla vicenda, chiarendo i motivi del gesto. Sembra che i due fossero da tempo malati: in particolare la donna, che soffriva di depressione.