Ogliastra, annega turista tedesco

Un turista tedesco di 62 anni, Beat Busenhart, è annegato davanti alla spiaggia di un campeggio di Tortolì, in provincia dell'Ogliastra. L'uomo era entrato in acqua insieme alla moglie e un amico. A causa della forte corrente provocata dal vento di scirocco i tre hanno incontrato subito enormi difficoltà. Alcuni bagnanti si sono gettati in mare riuscendo a riportare a riva i tre turisti ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.