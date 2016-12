Nuoro, sgominata banda rapinatori

I carabinieri di Ottana, in provincia di Nuoro, hanno effettuato una vasta operazione tra la Sardegna e l'Umbria per sgominare una banda criminale dedita a rapine, furti, detenzione di armi clandestine e coltivazione di sostanze stupefacenti. In manette sono finite nove persone, tra le quali un minorenne, mentre altre quattro persone sono indagate a piede libero.