Nuoro, rogo in una casa: 4 intossicati, anche una bimba di 3 anni

Attimi di paura in un palazzo di edilizia popolare a Nuoro per un incendio in un appartamento al primo piano. Il bilancio è di quattro persone intossicate, tra cui una bambina di 3 anni. Le fiamme si sono sprigionate da una stufetta elettrica che stava riscaldando il bagno, forse per un corto circuito. Immediato l'arrivo del vigili del fuoco, che dopo aver evacuato tre famiglie che abitavano nel palazzo, hanno spento le fiamme.