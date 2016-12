Nuoro, pirata strada si costituisce

Si è costituito il pirata della strada che domenica sera ha investito e ucciso un disabile di 52 anni, Gianni Orani, a Capo Comino, in provincia di Nuoro. Francesco Serra, 49 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari. Dovrà rispondere di omicidio colposo, guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. Sentendosi braccato dalle forze dell'ordine ha deciso di presentarsi in caserma.