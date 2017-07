Nuoro, nonnina si sente male in auto: la polizia la salva grazie a WhatsApp

E' stata salvata grazie a WhatsApp. Una donna di quasi 80 anni, di Nuoro, era in auto quando ha accusato un malore che l'ha immobilizzata. Ha chiamato il 113 con il suo cellulare, ma non è riuscita a spiegare dove si trovasse. Quando però gli agenti le hanno chiesto di usare la chat per consentire loro di individuarla, la nonnina non ha avuto problemi a farlo. E gli uomini della volante sono riusciti così a rintracciarla e a soccorrerla.