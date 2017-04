Nuoro, morto il medico ambientalista Vincenzo Migaleddu

E' morto a Nuoro il medico ambientalista Vincenzo Migaleddu, 65 anni, di originesassarese. E' stato stroncato da un malore, probabilmente un infarto, mentre era in auto. Presidente dell'Isde, Medici per l'Ambiente Sardegna, Migaleddu era molto noto nell'isola per le sue battaglie ambientaliste contro il nucleare, l'inceneritore di Tossilo, il gasdotto, il termodinamico e i cosiddetti veleni di Quirra, legati alla presenza delle basi militari.