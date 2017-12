Nuoro, la nipote di Graziano Mesina investita dal compagno

La nipote di Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo, è stata deliberatamente investita dal suo compagno in una via di Orgosolo, dove vive la coppia. La donna, Pasqualina Mesina, di 50 anni, è ora ricoverata in fin di vita all'ospedale San Francesco di Nuoro. Giovanni Corrias, di 48 anni, in passato si è reso responsabile più volte di violenze e maltrattamenti nei confronti della compagna.