Nuoro, investe disabile uccidendolo e poi scappa: arrestato il pirata

E' stato arrestato il pirata della strada che ha investito e ucciso Gianni Orani , 52 anni, un disabile di Nuoro. Dopo la disgrazia, il conducente dell'utilitaria si è fermato, si sarebbe anche avvicinato al cespuglio dov'era finito il corpo con l'intenzione di prestare soccorso ma poi, forse in preda al panico, è fuggito. Intorno a mezzanotte, ormai braccato dai carabinieri, ha deciso di presentarsi spontaneamente in caserma.

Il pirata della strada si chiama Francesco Serra, 49 anni, di origini sarde ma residente in provincia di Avellino. L'uomo, ora agli arresti domiciliari, dovrà rispondere di omicidio colposo, guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso.



A recuperare il corpo senza vita di Gianni Orani dentro un cespuglio sotto il ponticello sulla vecchia strada 125 Orientale sarda è stato un giovane di Orgosolo che è passato pochi istanti dopo l'investimento e ha notato sulla strada dei vetri rotti, una scarpa e una chiazza di sangue. S è fermato per controllare e così ha scoperto il nuorese incastrato tra i cespugli. Tutti i soccorsi sono stati inutili: l'uomo era già morto, probabilmente ucciso sul colpo quando è stato investito dall'auto pirata.