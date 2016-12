Nuoro,fallito assalto a portavalori

Fallito un assalto con tanto di sparatoria sulla Ss 131 a tre chilometri da Nuoro. Poco dopo le 8 due persone hanno bloccato il traffico vicino alla galleria di Pratosardo, in direzione Cagliari. I malviventi hanno fermato un automobilista e gli hanno incendiato l'auto per sbarrare la strada, ma l'assalto non è riuscito perché il furgone è transitato sulla carreggiata opposta, verso Nuoro.