Nuoro, fa apprezzamenti sulla sua ex ragazza: 50enne uccide a coltellate l'amico

13:50 - E' stata una lite per gelosia il movente dell'omicidio avvenuto nella notte in un'abitazione di Orgosolo, nel Nuorese. Antonio Devaddis, allevatore di 50 anni, ha accoltellato all'addome Angelo Filindeu, disoccupato di 45, che aveva ospitato per tutta la sera, perché avrebbe fatto apprezzamenti nei confronti di una ex ragazza dell'omicida. I due erano ubriachi. Devaddis, fermato dalla polizia, ha confessato.

L'uomo avrebbe agito in preda ai fumi dell'alcol dopo aver bevuto e mangiato assieme alla vittima: i due, infatti, erano grandi amici e lontani parenti. Gli apprezzamenti inopportuni di Filindeu avrebbero, però, fatto scoppiare l'alterco. Devaddis avrebbe afferrato un coltello da cucina con il quale ha inferto due fendenti all'addome dell'amico che è morto subito dopo.



A quel punto l'omicida è andato a casa del fratello per informarlo di ciò che era accaduto. Ed è stato proprio quest'ultimo a dare l'allarme in Commissariato. Devaddis si trova ora rinchiuso nel carcere di Badu 'e Carros a Nuoro e dovrà rispondere di omicidio doloso aggravato. Le indagini sono seguite della Squadra Mobile di Nuoro e sono coordinate dal sostituto procuratore Laura Taddei.