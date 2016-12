Nuoro, cinese decapitata dal marito

17:41 - Orrore a Orosei, nel Nuorese, dove un cinese di 39 anni ha decapitato la moglie, di 32, a colpi d'ascia. L'aggressore, che ha poi tentato di uccidersi tagliandosi le vene con un coltello da cucina, è ricoverato in ospedale. Non è in pericolo di vita. I vicini della palazzina, dove la coppia abitava, hanno raccontato che l'uomo in passato era depresso e che avrebbe avuto problemi psichici.

In un primo momento il delitto era passato inosservato perché i due coniugi erano gli unici inquilini della palazzina nella quale abitavano. Dopo aver visto che il loro negozio di abbigliamento non era stato aperto al pubblico, però, un collaboratore della coppia si è recato nello stabile e ha notato delle macchie di sangue nell'androne. Scattato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri di Orosei e Siniscola e un'ambulanza che ha soccorso l'omicida.