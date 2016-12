21:55 - Un allevatore di 34 anni, Bachisio Cossu, è stato ucciso davanti alla sua abitazione a Silanus, Comune del Marghine in provincia di Nuoro. L'uomo è stato raggiunto da alcune fucilate in via Nazario Sauro, di fronte alla palazzina nella quale risiedeva. La sua è una famiglia segnata dal sangue: nel 1989, quando il giovane aveva solo nove anni, era stato assassinato il padre.