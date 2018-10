Nuoro, 18enne scomparso: quattro persone fermate per omicidio

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di un ragazzo di 18 anni di Macomer (Nuoro), Manuel Careddu, di cui non si hanno più notizie dall'11 settembre scorso. Quattro giovani - due minorenni - sono stati portati in caserma dai carabinieri di Oristano in stato di fermo con l'accusa di omicidio. Tra i quattro ci sarebbero una ragazza e uno straniero.