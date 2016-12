Nuoro, 12enne presa di mira da centinaia di bulli: "Porti sfiga"

Pesante episodio di bullismo a Nuoro, in Sardegna. Una ragazzina di 12 anni è stata perseguitata da centinaia di coetanei iscritti alle quattro scuole medie della città. "Porti sfiga" le dicevano, in maniera così insistente da spingerla a inventare scuse per non andare a scuola o uscire di casa. Una situazione che ha spinto i genitori della ragazzina a consegnare alla polizia e ai dirigenti scolastici un elenco dei nomi dei bulli, di età compresa tra 11 e 15 anni.