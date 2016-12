Nubifragio a Cagliari, strade allagate e traffico in tilt | Maltempo a Roma, cade un albero: 5 feriti

Roma, albero su una fermata d'autobus - A Roma cinque persone sono rimaste ferite, colpite dalle fronde di un albero caduto per il maltempo, mentre erano ferme nei pressi di una pensilina di una fermata bus in Via Tiburtina. Tre sono state medicate sul posto dal 118, mentre altre due sono state portate al Policlinico Umberto I in codice giallo. E' intervenuta anche la polizia, che ha allertato l'Acea per un palo dell'illuminazione pericolante colpito dall'albero caduto.



Sardegna, centinaia di chiamate alle forze dell'ordine - Centinaia le richieste di intervento arrivate a vigili del fuoco e polizia municipale. Particolarmente colpito il quartiere di Pirri con strade, negozi e scantinati invasi dal fango. Asfalto sgretolato in vari punti della città e alberi caduti. Nei dintorni della città un'automobilista è rimasta lievemente ferita.