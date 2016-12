Natale in cella per Stefanina Malu, la nonna-pusher cagliaritana

"Nelle ultime settimane - spiega Maria Grazia Caligaris, presidente dell'associazione Socialismo Diritti Riforme - Stefanina Malu è apparsa depressa e confusa. Durante i colloqui con i volontari ha manifestato mancanza di memoria e una viva preoccupazione per la sua salute. Le sue condizioni sono monitorate dai medici ma non lasciano indifferenti le agenti della polizia penitenziaria che mostrano nei suoi riguardi una particolare attenzione".



Affetta da numerosi gravi disturbi, aveva ottenuto per le condizioni di salute il differimento della pena nel 2009. Era stata nuovamente condotta in carcere nel giugno 2012 perché le sue condizioni di salute erano risultate discrete a una visita di controllo. Successivamente era tornata a casa, anche per poter accudire il figlio non autosufficiente, poi deceduto.



"Durante i domiciliari però - prosegue la Caligaris - non avrebbe tenuto un comportamento corretto (è stata arrestata in flagranza mentre preparava dosi di droga da spacciare, ndr) e ciò ha comportato il suo ritorno dietro le sbarre. Forse un ricovero in una Residenza sanitaria potrebbe ridurre i disagi consentendo all'anziana donna una condizione più idonea ai suoi problemi".