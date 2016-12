Migranti, 963 profughi a Cagliari

Approderà lunedì mattina al porto di Cagliari, al molo Rinascita, la nave mercantile battente bandiera norvegese Siem Pilot con a bordo 963 migranti soccorsi sabato al largo delle coste Libiche. In prefettura si è tenuta una riunione di coordinamento per predisporre l'accoglienza dei profughi, le visite e le operazioni di identificazione. Si tratta del più ingente arrivo di migranti - 676 sono uomini, 218 donne e 69 minorenni - avvenuto in Sardegna.