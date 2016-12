Migranti, 13 scafisti arrestati a Cagliari: 7 sono minori

La squadra mobile e il nucleo operativo aeronavale della Guardia di Finanza hanno arrestato 13 presunti scafisti tra i 931 migranti arrivati al porto canale di Cagliari a bordo della nave Dattilo della Guardia costiera. Tra loro ci sono sette minorenni. Sono tutti accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per due di loro c'è anche l'accusa di morte come conseguenza di altro delitto, per aver provocato il decesso dei tre migranti.