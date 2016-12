Meridiana, confermati 1.366 esuberi Lavoratori saranno ricevuti dal Papa

16:46 - Mentre la compagnia aerea Meridiana ha confermato gli esuberi di 1.366 dipendenti, le "magliette rosse" hanno ricevuto un segno di vicinanza inaspettato. Papa Francesco ha convocato i lavoratori, invitandoli mercoledì all'udienza pubblica delle 11 in Piazza San Pietro. Inutile la protesta di fronte al ministero del Lavoro, dove si è svolto il tavolo con Maurizio Lupi, Giuliano Poletti, l'a.d. Roberto Scaramella, le Regioni e le parti sociali.

La convocazione in udienza da parte del Pontefice è un segno che segue quello del vescovo di Tempio Pausania, Sebastiano Sanguinetti, che nei giorni scorsi ha visitato i due lavoratori che da sette giorni vivono sopra una torre dell'illuminazione, a 35 metri di altezza. Il vescovo ha poi presenziato all'assemblea generale, dando un segnale forte di vicinanza.



In contemporanea al vertice interministeriale, ma ad Olbia si terrà un Consiglio comunale aperto sotto la torre occupata davanti all'aeroporto Costa Smeralda, dove si trovano il pilota e l'assistente di volo Andrea Mascia e Alessandro Santochini. Per i due, decisi a non scendere dal traliccio se non a trattativa conclusa, si annunciano giorni difficili: da questa mattina soffia, infatti, sulla città un vento di Libeccio, con velocità di 10 nodi, che però diventerà più forte domani all'alba quando è atteso un forte vento di maestrale.



"Stanotte il traliccio ha oscillato molto, abbiamo toccato punte di 30 nodi, siamo tranquilli - racconta Mascia - stiamo preparando il nostro nido per affrontare la prossima notte, ma stiamo preparando anche delle vie di fuga che ci consentano, in caso di pericolo, di scendere dal traliccio in tutta sicurezza. Anche se Alessandro è riuscito ad uscire indenne da un temporale con vento di maestrale di 50 nodi nello stretto di Gibilterra con una barca a vela con le vele ammainate, riusciremo ad affrontare anche i prossimi giorni".



