Maltempo Sardegna, Olbia in tilt

Da Cagliari sono partite per Olbia due colonne mobili, inviate dalla Protezione civile della Regione per gestire l'emergenza maltempo. Attesi in città anche i militari della Brigata Sassari. In città il servizio di trasporto pubblico è bloccato, così come la raccolta dei rifiuti. "State a casa, le strade devono stare libere perché stasera si potrebbe verificare una storia già vista", ha ribadito il sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli.