Maltempo in Sardegna, la Protezione civile dirama l'allerta meteo

07:02 - La Protezione civile ha aggiornato l'avviso di avverse condizioni meteo per la Sardegna, segnalando criticità arancione sui settori orientali e gialla sull'Iglesiente. "La Regione Sardegna ha modificato la valutazione per la giornata di martedì, indicando criticità arancione per rischio idraulico sui settori orientali del Campidano, della Gallura e dei bacini Flumendosa-Flumineddu", si legge in una nota.

Le aree più colpite sono il sud dell'Isola, il Sulcis, la costa del Nuorese e l'area orientale dell'Ogliastra. Numerosi gli interventi della Protezione civile e dei Vigili del fuoco. A Nuoro per fronteggiare l'emergenza si è provveduto al richiamo di personale in supporto alle squadre ordinarie per interventi soprattutto nei fiumi e ruscelli che si sono caricati d'acqua creando danni e disagi.



Tanti gli allagamenti in Ogliastra, in particolare fra Arbatax e Santa Maria Navarrese; ma anche a Orosei, nella parte alta del paese, si sono verificati allagamenti nelle case. A Torpè, il rio Posada è esondato in alcuni punti: due famiglie sono rimaste isolate ma sono state raggiunte dalle squadre dei pompieri ed ora non sono più in pericolo.



E' crollato un ponte sulla strada San Teodoro-Ottiolu, vicino al bivio Miriacheddu, che ha coinvolto anche un traliccio della linea elettrica Enel con la conseguente chiusura al traffico. Allagamenti di strade, scantinati, garage e alcune abitazioni anche nel sud, fra il Cagliaritano ed il Medio Campidano, a Sanluri, nella zona di Villaperuccio e Nuxis, ma anche ad Assemini, Monserrato e Quartu, dove i pompieri sono intervenuti per muri e cornicioni pericolati.