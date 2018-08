Maltempo, decine di passeggeri bloccati in aeroporto a Cagliari

Decine di passeggeri che avrebbero dovuto imbarcarsi dall'aeroporto di Cagliari per Fiumicino col volo Alitalia delle 17.30 sono bloccati nello scalo sardo, dopo che l'aereo che avrebbero dovuto prendere è stato dirottato su Alghero per il maltempo. Dopo alcune ore di attesa, in serata è stato comunicato ai passeggeri che non era stato possibile imbarcarli su altri voli e ci sono stati momenti di tensione prima che la situazione tornasse alla calma.