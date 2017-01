Maltempo, allerta rossa nel Sud della Sardegna: chiuse le scuole

Allerta maltempo sul Sud della Sardegna. La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire dalle 22 di domenica, in peggioramento per lunedì. Previsto in nottata il codice arancione sulle zone Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu, che passeranno a codice rosso all'alba. A Cagliari, Iglesias, Sant'Antioco, Sestu e Assemini tutte le scuole rimarranno chiuse.