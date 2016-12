Malato sla muore per una sigaretta

Si è acceso una sigaretta e il mozzicone è caduto sulla coperta termica che teneva sulle ginocchia e che ha preso fuoco. E' morto così un disabile malato di sla, Giovanni Sanna, 57 anni, di Onanì, residente a Quartu (Cagliari). L'uomo, trasportato in ospedale, è deceduto per le gravi ustioni riportate per il tragico incidente. Sanna in quel momento era solo nel suo appartamento, mentre la moglie stava parcheggiando l'auto sotto casa.