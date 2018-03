Luciano Pavarotti, banda criminale voleva trafugare la salma del tenore

E' La Nuova Sardegna a pubblicare alcune intercettazioni sull'idea per il prelievo della salma del tenore dal cimitero di Montale Rangone, a pochi chilometri da Modena. "A questo, cosa credi che facciano? Questo, cosa cazzo credi che facciano? Sennò ci sarebbe Pavarotti, ce ne sono di personaggi!", è il passaggio attribuito dal quotidiano all'orgolese Giovanni Antonio Mereu, noto Caddina, che ha scelto di essere processato con l'abbreviato.



Le accuse più gravi alla banda per la quale la settimana scorsa si è chiusa l'udienza preliminare a Cagliari, vanno dall'associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e di armi, alcuni episodi di estorsioni - tra cui appunto il progetto di furto della salma di Enzo Ferrari - e altri reati minori. Quindici sono stati rinviati a giudizio e saranno processati a Nuoro, otto hanno chiuso il procedimento penale con il patteggiamento (pene da 4 anni a 3 mesi), mentre in 18 hanno scelto l'abbreviato, in qualche caso condizionato.