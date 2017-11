Lanciano sassi sulla Sassari-Olbia, denunciati 5 minorenni

Lanciavano sassi sulla Statale Sassari-Olbia. Per questo cinque ragazzi, di età compresa fra i 15 e i 16 anni, sono stati denunciati. Il gruppo di adolescenti è stato colto in flagrante nella tarda serata di martedì dai militari dell'Arma, allertati da alcune segnalazioni arrivate al 112. Pur non avendo colpito nessuno, per i cinque ragazzi il reato contestato è quello di attentato alla sicurezza dei trasporti.