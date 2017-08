Incendi, Cagliari assediata dal fuoco: roghi sarebbero dolosi

Cagliari sotto l'assedio degli incendi: roghi sono stati registrati nella zona di Is Corrias e nell'area industriale di Elmas, così come nella zona del cimitero di Quartu, nel canneto del parco di Molentargius. Inoltre per diverse ore è stata necessaria la chiusura di parte delle statali 554 e 131, oltre all'Asse Mediano in direzione Sestu. Secondo i primi accertamenti, visto anche il numero di focolai, i roghi sarebbero di origine dolosa.