Giovani uccisi in Sardegna, chiesta scarcerazione degli arrestati

Gli avvocati difensori di Alberto Cubeddu e Paolo Enrico Pinna, i due giovani arrestati il 25 maggio per gli omicidi dello studente di Orune (Nuoro) Gianluca Monni e di Stefano Masala, 28 anni di Nule, hanno chiesto la revoca della misura cautelare in carcere per i loro assistiti. Secondo i due legali, non sussistono le esigenze per mantenerli dietro le sbarre.