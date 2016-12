Giovane muore per trauma cranico, giallo a Santa Teresa di Gallura

Giallo a Santa Teresa di Gallura (Olbia-Tempio) dove, durante la notte, un 20enne, Matteo Fasolino, è morto forse per un trauma cranico nel centro del paese costiero. Il giovane, probabilmente durante un alterco, sarebbe caduto sbattendo la testa alla presenza di alcuni testimoni che vengono sentiti dagli inquirenti. Sul corpo i medici avrebbero però trovato anche altri ematomi. Verrà quindi eseguita l'autopsia per accertare le cause del decesso.